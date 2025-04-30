Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
30 апреля состоится доигрывание матча 16-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" встретится с "Зарей". Игра пройдет в Александрии на стадионе "Ника".
Поединок не доиграли в декабре 2024 года из-за воздушной тревоги. Игра была приостановлена после первого тайма при счете 1:0 в пользу петровской команды. Следовательно, матч начнется со второго тайма.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Начало поединка - в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 16-й тур. 30.04.2025
Александрия, КСК "Ника"
"Ингулец" 13:00 "Заря"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной
- Арсенал – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Арсенал – ПСЖ. Анонс и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов на 29.04.2025
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой