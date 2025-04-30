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Матч Ингульца с Динамо обслужит Панчишин: назначения арбитров на 27-й тур УПЛ

Премьер-лига

На поединке "Черноморец" - "Шахтер будет работать Блавацкий

Матч Ингульца с Динамо обслужит Панчишин: назначения арбитров на 27-й тур УПЛ

Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 27-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

27-й тур

2 мая (пятница)

"Левый Берег" - "Карпаты" 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
"Рух" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

3 мая (суббота)

"Черноморец" - "Шахтер" 13:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Ингулец" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Верес" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

4 мая (воскресенье)

ЛНЗ - "Заря" 13:00. Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
"Колос" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
"Полесье" - "Александрия" 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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