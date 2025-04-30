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Матч Ингульца с Динамо обслужит Панчишин: назначения арбитров на 27-й тур УПЛ
На поединке "Черноморец" - "Шахтер будет работать Блавацкий
Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 27-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
27-й тур
2 мая (пятница)
"Левый Берег" - "Карпаты" 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
"Рух" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
3 мая (суббота)
"Черноморец" - "Шахтер" 13:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Ингулец" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Верес" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
4 мая (воскресенье)
ЛНЗ - "Заря" 13:00. Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
"Колос" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
"Полесье" - "Александрия" 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий).
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