Верес представили на международном футбольном форуме в Венгрии

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда принял участие в третьем ежегодном саммите футбольных функционеров и экспертов Football Forum Hungary - 2025.

Мероприятие с участием руководителей, тренеров, функционеров и скаутов европейских футбольных клубов состоялось на стадионе "Ференцвароша" Groupama Arena в Будапеште.

"Очень приятно иметь возможность посетить такое событие в стране, где провел три года своей карьеры, на стадионе, где сыграл много матчей. Во время Football Forum Hungary удалось провести много продуктивных встреч - это очень важно накануне открытия летнего трансферного окна. Встретил много знакомых и коллег, с которыми знаком еще со времен моих выступлений в Венгрии.

Это еще один большой форум, на котором с гордостью представил наш украинский клуб "Верес". "Верес" должны узнавать в Европе. Наша цель и наша мечта - чтобы в будущем Ровно услышало гимн европейского турнира", - рассказал информационной службе Габовда.