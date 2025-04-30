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Верес представили на международном футбольном форуме в Венгрии
Участие в мероприятии принял спортдир клуба Юрий Габовда
Фото: НК Верес
Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда принял участие в третьем ежегодном саммите футбольных функционеров и экспертов Football Forum Hungary - 2025.
Мероприятие с участием руководителей, тренеров, функционеров и скаутов европейских футбольных клубов состоялось на стадионе "Ференцвароша" Groupama Arena в Будапеште.
"Очень приятно иметь возможность посетить такое событие в стране, где провел три года своей карьеры, на стадионе, где сыграл много матчей. Во время Football Forum Hungary удалось провести много продуктивных встреч - это очень важно накануне открытия летнего трансферного окна. Встретил много знакомых и коллег, с которыми знаком еще со времен моих выступлений в Венгрии.
Это еще один большой форум, на котором с гордостью представил наш украинский клуб "Верес". "Верес" должны узнавать в Европе. Наша цель и наша мечта - чтобы в будущем Ровно услышало гимн европейского турнира", - рассказал информационной службе Габовда.
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