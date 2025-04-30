  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес представили на международном футбольном форуме в Венгрии

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес представили на международном футбольном форуме в Венгрии

Премьер-лига

Участие в мероприятии принял спортдир клуба Юрий Габовда

Верес представили на международном футбольном форуме в Венгрии

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда принял участие в третьем ежегодном саммите футбольных функционеров и экспертов Football Forum Hungary - 2025.

Мероприятие с участием руководителей, тренеров, функционеров и скаутов европейских футбольных клубов состоялось на стадионе "Ференцвароша" Groupama Arena в Будапеште.

"Очень приятно иметь возможность посетить такое событие в стране, где провел три года своей карьеры, на стадионе, где сыграл много матчей. Во время Football Forum Hungary удалось провести много продуктивных встреч - это очень важно накануне открытия летнего трансферного окна. Встретил много знакомых и коллег, с которыми знаком еще со времен моих выступлений в Венгрии.

Это еще один большой форум, на котором с гордостью представил наш украинский клуб "Верес". "Верес" должны узнавать в Европе. Наша цель и наша мечта - чтобы в будущем Ровно услышало гимн европейского турнира", - рассказал информационной службе Габовда.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Полесье открыло голосование за лучшего игрока команды в апреле
yellow-arrow
Матч Ингульца с Динамо обслужит Панчишин: назначения арбитров на 27-й тур УПЛ
yellow-arrow
Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Юрий Габовда Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости