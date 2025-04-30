Полесье открыло голосование за лучшего игрока команды в апреле

"Полесье" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля.

В список номинантов попали пять футболистов. Это Борис Крушинский, Олег Кудрик, Эдуард Сарапий, Руслан Бабенко и Сергей Чоботенко.

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В этом месяце житомиряне провели шесть игр: победа над "Вересом" (1:0) и "Ворсклой" (2:0), ничья с "Карпатами" (1:1), "Левый Берегом" (1:1) и "Колосом" (1:1), а также поражение от "Шахтера" (0:1).

Голосование проходит в Telegram-канале "Полесья". Оно продлится до 10:00 (02.05).