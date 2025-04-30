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Левый Берег выбирает лучшего игрока месяца среди пяти номинантов

Премьер-лига

В киевском клубе подводят итоги уходящего месяца

Левый Берег выбирает лучшего игрока месяца среди пяти номинантов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Левый Берег" запустил голосование за лучшего игрока команды по итогам апреля.

Среди претендентов на почетное признание - Дмитрий Семенов, Владислав Шаповал, Евгений Банада, Сергей Косовский и Эрнест Астахов.

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В уходящем месяце подопечные Виталия Первака уступили "Динамо" (0:2), "Колосу" (0:2), "Заре" (1:2) и сыграли вничью с "Полесьем" (1:1).

Проголосовать можно до 4 мая (12:00) в клубном Telegram-канале "аистов".

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Евгений Банада Сергей Косовский Эрнест Астахов Дмитрий Семенов Левый берег (Киев) Вячеслав Шаповалов
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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