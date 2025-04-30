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"Сумасшедшая мечта перейти туда": Пихаленок назвал свой любимый клуб

Премьер-лига

Но при этом подчеркнул свою приверженность "Динамо"

"Сумасшедшая мечта перейти туда": Пихаленок назвал свой любимый клуб

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился, за какие клубы болеет.

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"Арсенал" - это команда, за которую я болею, не скрываю, что это сумасшедшая мечта перейти туда. Но если брать "Динамо" и какой-то непонятный европейский клуб, то нет - это не для меня. "Динамо" для меня — топ-клуб, я рад быть здесь.

Если будет какое-то супер-предложение и для "Динамо", и для меня, я подойду к Игорю Михайловичу Суркису. Если он скажет, что предложение классное и им подходит, и мне понравится клуб, то будем смотреть и разговаривать", - сказал Пихаленок в интервью для SportArena.

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Источник:
SportArena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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