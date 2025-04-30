ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока апреля

ЛНЗ начал голосование за лучшего игрока команды по итогам апреля.

На эту награду номинированы четверо футболистов. Это Евгений Кучеренко, Мухаррем Яшари, Геннадий Пасич и Хайдин Салиху.

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В апреле "фиолетовые" провели четыре игры: поражения от "Черноморца" (0:1) и "Шахтера" (1:4), а также ничьи с "Ингульцом" (0:0) и "Кривбассом" (0:0).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале ЛНЗ в Telegram.