Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Травмированный полузащитник Александрии впервые за восемь месяцев вернулся к тренировкам
Он не играл с сентября прошлого года
Фото - ФК Олександрія
Травмированный полузащитник "Александрии" Артем Шулянский, который ранее был вынужден перенести операцию на колене, вернулся к индивидуальным тренировкам на футбольном поле впервые с сентября прошлого года.
"Впереди еще длительное время восстановления. Ждем возвращения, Шуля", — написала пресс-служба "желто-черных" у себя в соцсетях".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что 24-летний Шулянский в этом сезоне успел провести 5 матчей за "Александрию", отметившись одной результативной передачей. Он присоединился к "Александрии" летом 2022 года из "Динамо".
Ранее Артем Шулянский рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.
Популярное сейчас
- Победа ПСЖ над Арсеналом, будущее Ротаня, контракт Куртуа и травма Рюдигера. Главные новости за 29 апреля
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Лондон - Париж. Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча
- Динамо идет к чемпионству, Шахтер - третий. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира