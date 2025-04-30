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Травмированный полузащитник Александрии впервые за восемь месяцев вернулся к тренировкам

Премьер-лига

Он не играл с сентября прошлого года

Травмированный полузащитник Александрии впервые за восемь месяцев вернулся к тренировкам

Фото - ФК Олександрія

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Травмированный полузащитник "Александрии" Артем Шулянский, который ранее был вынужден перенести операцию на колене, вернулся к индивидуальным тренировкам на футбольном поле впервые с сентября прошлого года.

"Впереди еще длительное время восстановления. Ждем возвращения, Шуля", — написала пресс-служба "желто-черных" у себя в соцсетях".

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Напомним, что 24-летний Шулянский в этом сезоне успел провести 5 матчей за "Александрию", отметившись одной результативной передачей. Он присоединился к "Александрии" летом 2022 года из "Динамо".

Ранее Артем Шулянский рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Андрей Журба
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