В украинском футболе назревает беспрецедентный случай

В нашем футболе назревает прецедент, который, надо полагать, будет претендовать на соответствующий раздел в Книге рекордов Гиннеса. Он связан с полузащитником Владимиром Белоцерковцем, который может войти в историю УПЛ как футболист, который в одном матче сыграл за разные команды. Да-да, речь не о каком-то выставочном поединке звезд футбола, когда тот или иной виновник мероприятия играет один тайм за один, а второй тайм за другой составы, а об официальной игре. Дело в том, что в матче 16-го тура Премьер-лиги "Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск), который проходил 8 декабря прошлого года, Белоцерковец вышел на поле в стартовом составе петровчан. Однако из-за воздушных тревог, которые в тот день несколько раз звучали в Кривом Роге, этот поединок был приостановлен после первого тайма и перенесен на нынешнюю весну.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

А между тем в период зимнего перерыва Владимир Белоцерковец покинул "Ингулец" и перешел в другой клуб. Им по иронии судьбы стала "Заря", в составе которой полузащитник неоднократно играл в весенней части текущего сезона. Готовится он и к сегодняшнему выходу на поле в том самом, перенесенном поединке "Ингулец" - "Заря". Понятно, что на этот раз в составе луганской команды.

Корреспондент UA-Футбол поинтересовался перед игрой у главного тренера "Зари" Младена Бартуловича, будет ли иметь право Белоцерковец участвовать в этой игре. Хорватский наставник луганчан ответил утвердительно. А вот насчет выхода на поле этого футболиста он был лаконичным.

- Возможно. Белоцерковец будет в заявке на матч, - сказал Бартулович.

Поэтому если этот футболист сыграет сегодня в доигровке, которая начнется при счете 1:0 в пользу "Ингульца", то все мы станем свидетелями уникального случая.

Из девяти матчей, проведенных "Зарей" в весеннем отрезке сезона-2024/25 Владимир Белоцерковец сыграл в шести, в которых голов на свой счет не записал.