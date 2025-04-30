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Полузащитник Динамо - о Ярмоленко: Это, можно сказать, старший брат, батя наш

Премьер-лига
Обновлено

Вожак коллектива

Полузащитник Динамо - о Ярмоленко: Это, можно сказать, старший брат, батя наш

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок высказался о 35-летнем одноклубнике Андрее Ярмоленко.

"Ты (журналисту - прим.) не представляешь себе, насколько весомая у него роль. Когда он в команде - это, можно сказать, старший брат, батя наш. Ты можешь спокойно подойти и пообщаться с ним на любую тему.

Добрый, порядочный, классный и открытый человек. Классно общаться с ним. Мы должны ценить, что такой игрок вернулся в родной клуб из-за границы и сейчас дает очень много как на футбольном поле, так и в команде в целом, в коллективе", - сказал Пихаленок.

3 мая "Динамо" приедет в гости к "Ингульцу" в рамках 27-го тура чемпионата Украины.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kondor (Веселе)
30.04.2025 в 12:44
Оцей "батяня" вас навчить! Ой ,навчить. І по ногам якбити і з неповагою до колег відноситься.Навчить,навчить!
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0
1
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
30.04.2025 в 12:44
Оцей "батяня" вас навчить! Ой ,навчить. І по ногам якбити і з неповагою до колег відноситься.Навчить,навчить!
Ответить
0
1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
30.04.2025 в 12:26
Не "Він", а "Вони". Де повага?
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