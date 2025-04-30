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Полузащитник Динамо - о Ярмоленко: Это, можно сказать, старший брат, батя наш
Вожак коллектива
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок высказался о 35-летнем одноклубнике Андрее Ярмоленко.
"Ты (журналисту - прим.) не представляешь себе, насколько весомая у него роль. Когда он в команде - это, можно сказать, старший брат, батя наш. Ты можешь спокойно подойти и пообщаться с ним на любую тему.
Добрый, порядочный, классный и открытый человек. Классно общаться с ним. Мы должны ценить, что такой игрок вернулся в родной клуб из-за границы и сейчас дает очень много как на футбольном поле, так и в команде в целом, в коллективе", - сказал Пихаленок.
3 мая "Динамо" приедет в гости к "Ингульцу" в рамках 27-го тура чемпионата Украины.
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