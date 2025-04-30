Полузащитник Динамо - о Ярмоленко: Это, можно сказать, старший брат, батя наш

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок высказался о 35-летнем одноклубнике Андрее Ярмоленко.

"Ты (журналисту - прим.) не представляешь себе, насколько весомая у него роль. Когда он в команде - это, можно сказать, старший брат, батя наш. Ты можешь спокойно подойти и пообщаться с ним на любую тему.

Добрый, порядочный, классный и открытый человек. Классно общаться с ним. Мы должны ценить, что такой игрок вернулся в родной клуб из-за границы и сейчас дает очень много как на футбольном поле, так и в команде в целом, в коллективе", - сказал Пихаленок.