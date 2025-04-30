Ингулец и Заря объявили составы на доигровку матча 16-го тура УПЛ

Сегодня, 30 апреля состоится доигрывание матча 16-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" встретится с "Зарей". Игра пройдет в Александрии на стадионе "Ника". Уже стали известны стартовые составы команд.

"Ингулец": Паламарчук, Жовтенко, Дихтярук, Свистун, Катрич, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный, Пушкарев,

Запасные: Жилкин, Чабан, Скороход, Дзень, Меленчук, Попов, Кисленко, Гаджук, Бенедюк, Сад, Лисняк.

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"Заря": Сапутин, Дришлюк, Башич, Тронтель, Жуниор, Попара, Яцык, Джордан, Мичин, Антюх, Будковский,

Запасные: Мацапура, Слесар, Вантух, Кораблин.

Напомним, поединок не доиграли в декабре 2024 года из-за воздушной тревоги. Игра была приостановлена после первого тайма при счете 1:0 в пользу петровской команды. Следовательно, матч начнется со второго тайма - в 13:00.

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