УПЛ. Ингулец – Заря 1:0. Подопечные Кобина поднимаются со дна турнирной таблицы

Команды начали матч 16-го тура еще 8 декабря, однако он был прерван в перерыве из-за продолжительной воздушной тревоги при счете 1:0.

"Ингулец" покинули ряд игроков, поэтому Василий Кобин осуществил сразу несколько замен. Мисика, Шершня, Виливальда, Белоцерковца и Резепова заменили Жовтенко, Дихтярук, Свистун, Катрич, Фарасеенко. У "Зари" были 3 замены по сравнению с матчем в декабре. Эскинью, Вакулу и Горбача заменили Тронтель, Попара и Антюх.

Более активно начали матч гости. Сразу после возобновления игры мог отмечаться Попара, но после передачи с фланга пробил выше ворот. Тронтель не сумел обуздать мяч после перспективной передачи с фланга. Фарасеенко оказался с мячом перед штрафной и пробы значительно выше ворот.



Первые 15 минут игра шла преимущественно в центре поля без опасных моментов.

В "Заре" активным был Яцык. Он сместился с левого фланга в центр и пробил мимо левой стойки.

Еще через несколько минут первый удар в створ ворот во втором тайме нанес Фарасеенко с левого фланга, но его парировал Сапутин. Сразу опасную ответную атаку организовали хозяева. После передачи Пятова с разворота пробивал Пушкарев, но круглый пролетел мимо левой стойки.

Удар Могильного с левого фланга на угловой заблокировал Джордан. Стандарт особых дивидендов хозяевам не принес.

В конце встречи Катрич рвался к воротам левым флангом, но его прострел никто не сумел запереть и Вантух выбил мяч подальше от ворот.

Уже в добавленное арбитром время Мичин пробивал в дальний угол после передачи Кораблина, но на пути мяча стал Жовтенко, головой выбивший его из ворот.

По итогам обоих таймов подопечные Кобина закономерно побеждают. Благодаря победе "Ингулец" опередил "Черноморец" и поднялся с последней позиции в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 зачетных баллов. "Заря" же осталась на 8-й позиции с 35-ю очками

16-й тур УПЛ

Александрия. "Ника"

"Ингулец" - "Заря" 1:0

Голы: Волохатый, 38

На 45+1 минуте Лосенко не реализовал пенальти

"Ингулец": Паламарчук - Дубилей (Пушкарев, 35), Виливальд (Дихтярук, 46), Шершень (Свистун, 46), Мисик (Катрич, 46) - Волохатый - Белоцерковец (Жовтенко, 46), Пятов, Лосенко, Могильный (Сад, 76) - Резепов (Фарасеенко, 46).

"Заря": Сапутин - Эскинья (Тронтель, 46), Джордан, Башич, Жуниньо (Вантух, 71) - Мичин, Яцык, Дришлюк (Кораблин, 71) - Горбач (Попара, 46), Будковский, Вакула (Антюх, 46)

Предупреждения: Горбач, 5, Жуниньо, 52.