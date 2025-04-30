Вратарь Зари провел свой юбилейный матч за клуб

В отложенном матче 16-го тура Украинской Премьер-Лиги между "Ингульцом" и "Зарей" команда из Петрово удержала минимальное преимущество, добытое в первом тайме, который закончился еще 143 дня назад, и победила со счетом 1:0.

В этом поединке 21-летний вратарь луганской "Зари" Александр Сапутин провел свой юбилейный 50-й матч за клуб во всех турнирах. На его счету 47 игр в УПЛ, два матча в Кубке Украины и один поединок в Лиге конференций.

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Подчеркнем, что Александр Сапутин провел 17 "сухих" матчей в 50 поединках за "Зарю" во всех турнирах.