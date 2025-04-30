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"Не встречал этих моментов в Шахтере и Днепре". Пихаленок рассказал о работе с Шовковским

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"Не встречал этих моментов в Шахтере и Днепре". Пихаленок рассказал о работе с Шовковским

Фото: ФК Динамо Київ

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Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился мыслями о работе под руководством главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского.

"Классно с ним работать. У Александра Владимировича стиль игры, я у него учусь очень многому, моментам, которых я не встречал в "Шахтере" и "Днепре".

Каким именно? Очень много игры без мяча, надо много использовать зоны. То, что я раньше не делал, сейчас стараюсь делать это в "Динамо" и буду стараться совершенствоваться", - сказал Пихаленок.

Напомним, 27-летний Пихаленок присоединился к "Динамо" летом 2024 года. В этом сезоне Александр забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах во всех турнирах.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) УПЛ Александр Пихаленок тренер
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Бураков
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