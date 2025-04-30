"Не встречал этих моментов в Шахтере и Днепре". Пихаленок рассказал о работе с Шовковским

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился мыслями о работе под руководством главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского.

"Классно с ним работать. У Александра Владимировича стиль игры, я у него учусь очень многому, моментам, которых я не встречал в "Шахтере" и "Днепре".

Каким именно? Очень много игры без мяча, надо много использовать зоны. То, что я раньше не делал, сейчас стараюсь делать это в "Динамо" и буду стараться совершенствоваться", - сказал Пихаленок.