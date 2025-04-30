  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец предложит Шахтеру провести игру на его стадионе

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец предложит Шахтеру провести игру на его стадионе

Премьер-лига

"Домашний" и запасной стадионы команды будут заняты

Ингулец предложит Шахтеру провести игру на его стадионе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ "Ингулец" не сможет сыграть 17 мая в Александрии, потому что в этот же день "горожане" будут принимать "Верес".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Занятым будет и запасной домашний стадион петровцев – "Горняк" в Кривом Роге, поскольку местный "Кривбасс" на своем поле встретится с "Оболонью".

Согласно информации Sport.ua, руководство "Ингульця" обратится к своим коллегам из "Шахтера" с предложением провести этот поединок на "Арене-Львов" – домашнем стадионе действующего чемпиона Украины.

Читайте такжеУПЛ. Ингулец – Заря 1:0. Подопечные Кобина поднимаются со дна турнирной таблицы
По теме
yellow-arrow
Шахтер заключил сотрудничество с ведущей страховой компанией
yellow-arrow
Дополнительная мотивация. Поворознюк пообещал финансовые бонусы игрокам Ингульца
yellow-arrow
Вратарь Зари провел свой юбилейный матч за клуб
Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.04.2025 в 14:10
Пойух
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.04.2025 в 14:10
Пойух
Ответить
0
0
andrey B
30.04.2025 в 14:34
и на тебя тоже дырявая затычка
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости