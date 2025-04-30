Ингулец предложит Шахтеру провести игру на его стадионе

В матче 29-го тура УПЛ "Ингулец" не сможет сыграть 17 мая в Александрии, потому что в этот же день "горожане" будут принимать "Верес".

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Занятым будет и запасной домашний стадион петровцев – "Горняк" в Кривом Роге, поскольку местный "Кривбасс" на своем поле встретится с "Оболонью".

Согласно информации Sport.ua, руководство "Ингульця" обратится к своим коллегам из "Шахтера" с предложением провести этот поединок на "Арене-Львов" – домашнем стадионе действующего чемпиона Украины.