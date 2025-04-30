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Дополнительная мотивация. Поворознюк пообещал финансовые бонусы игрокам Ингульца
Должно повысить шансы на сохранение прописки
Фото: ingulec.com
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк удвоит премиальные за достижение нужного результата в оставшихся матчах в рамках украинской Премьер-лиги, пишет Sport.ua.
По информации источника, о своем решении функционер уже оповестил и тренерский штаб, и футболистов клуба.
Отмечается, что в разряд исключений попала уже проведенная встреча в 25-м туре против ЛНЗ (0:0).
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