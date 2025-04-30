Шахтер заключил сотрудничество с ведущей страховой компанией

"Шахтер" объявил о начале сотрудничества с лидером интернет-страхования в Украине, страховой компанией VUSO.

Соответствующее соглашение подписано 27 апреля 2025 года. Такое сотрудничество соответствует современному европейскому тренду, где крупные футбольные клубы имеют своего надежного страхового партнера.

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В рамках партнерства компания VUSO представит свой бренд на стадионе во время домашних матчей "Шахтера", а также получит возможность предложить уникальные предложения онлайн-страхования болельщикам клуба.

"В наши сложные времена очень важно иметь надежного страхового партнера, который может в кратчайшие сроки отреагировать на любое событие и предоставить высококачественный сервис по страхованию. Именно поэтому мы полностью доверили это направление страховой компании VUSO, которая постоянно развивается, профессионально выполняя свою работу, и является лидером в направлении онлайн-страхования в Украине", - подчеркнул коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

"Мы верим в силу командной игры - как на поле, так и в жизни. Наша компания уже много лет обеспечивает надежную страховую защиту украинцам, и теперь мы рады стать частью большой футбольной семьи. Сотрудничество с ФК "Шахтер" - это логическое продолжение нашей миссии: быть надежной опорой для тех, кто движется вперед", - добавил председатель правления СК VUSO Андрей Артюхов.

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К слову, VUSO - это современная украинская страховая компания с эффективными и качественными продуктовыми решениями, которая с 2001 года гарантирует своим клиентам финансовую защиту и надежную поддержку в непредвиденных ситуациях. Много лет подряд компания занимает лидерские позиции в области интернет-страхования. В частности, именно VUSO первой ввела систему продаж электронных полисов, что позволяет оформить страховку, не выходя из дома.