Легенда Динамо написал книгу в соавторстве с комментатором

Бывший защитник киевского "Динамо", лондонского "Арсенала" и сборной Украины Олег Лужный в соавторстве с журналистом и комментатором Романом Бебехом написал автобиографию. Книга носит название "Без компромиссов. Честная история нашего футбола".

Сейчас она доступна для предзаказа на сайте украинского издательства Stretovych. Начало отправки бумажных экземпляров покупателям запланировано на 10 июня 2025 года. Стоимость книги - 430 грн.

К созданию этой книги также присоединились Тьерри Анри, Андрей Шевченко, Патрик Виейра, Виталий Кварцяный, Арсен Венгер и другие спикеры, которые поделились своими воспоминаниями и историями.

О чем книга:

"Олег Лужный - легендарный защитник и капитан сборной Украины и киевского "Динамо", которое в конце 90-х побеждало "Барселону", "Реал" и другие гранды. Игрок лондонского "Арсенала", который поразил Арсена Венгера. "Без компромиссов" - честная и впечатляющая история одного из сильнейших украинских футболистов всех времен. История о полуфинале Лиги чемпионов, дружбе с Анри, участии в Майдане, тренировках у Лобановского, подходах Венгера, политике Суркисов, спортивно-политической борьбе и будущем украинского футбола. Для всех, кто интересуется футболом или хочет узнать, почему футбол и его история - неотъемлемая часть украинской борьбы за независимость".

Фото: Stretovych.com.ua