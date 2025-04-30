Удержали результат. Ингулец – Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

"Ингулец" обыграл "Зарю" в 16-м туре украинской Премьер-лиги.

Первый тайм команды провели еще в декабре, а сегодня вышли доиграть поединок.

Победный гол в противостоянии забил Роман Волохатый. Также в активе номинальных хозяев нереализованный пенальти в исполнении Ивана Лосенко.

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16-й тур УПЛ.

"Ингулец" - "Заря" 1:0

Голы: Волохатый, 38

Нереализованный пенальти: Лосенко, 45+1