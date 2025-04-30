Премьер-лига
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Удержали результат. Ингулец – Заря 1:0. Видео гола и обзор матча
Важные три очка для подопечных Кобина
УПЛ
"Ингулец" обыграл "Зарю" в 16-м туре украинской Премьер-лиги.
Первый тайм команды провели еще в декабре, а сегодня вышли доиграть поединок.
Победный гол в противостоянии забил Роман Волохатый. Также в активе номинальных хозяев нереализованный пенальти в исполнении Ивана Лосенко.
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16-й тур УПЛ.
"Ингулец" - "Заря" 1:0
Голы: Волохатый, 38
Нереализованный пенальти: Лосенко, 45+1
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