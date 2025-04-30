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"Пусть он вспомнит, когда в последний раз забивал". Хацкевич ответил на слова Супряги

Премьер-лига
Обновлено

Хацкевич призвал форварда разобраться в себе

"Пусть он вспомнит, когда в последний раз забивал". Хацкевич ответил на слова Супряги

Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал высказывания форварда Владислава Супряги в свой адрес.

Напомним, нападающий "бело-синих", который играет сейчас в аренде в "Заре", назвал Хацкевича "самым слабым" тренером в своей карьере.

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"Это его мнение, а я уважаю мнение каждого футболиста, с которым работал. Понятно, что у него было недовольство из-за того, что он не играл. Но при других тренерах Влад тоже не заиграл.

Я уже давно говорил Супряге: "Нужно разобраться прежде всего в себе и снять, пока не поздно, золотую медаль чемпионата мира". Возможно, эта медаль прибивает его к земле или наоборот - поднимает к звездам.

Хочу пожелать ему здоровья, и чтобы он работал над собой. Нападающий должен забивать голы. Пусть Влад вспомнит, когда он в последний раз забивал. Парню нужно разобраться в себе, потому что очень много времени потеряно", - сказал Хацкевич для Sport-express.ua.

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Александр Хацкевич Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
30.04.2025 в 15:59
С Супряги такой же футболист, как с Хацкевича тренер
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
30.04.2025 в 15:59
С Супряги такой же футболист, как с Хацкевича тренер
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1
0
hottabych61 (Харьков)
30.04.2025 в 15:55
ахах, обиделся
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