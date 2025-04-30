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"Бомбы падали в 500 метрах от моего дома". Португальский тренер вспомнил период работы в Шахтере

Премьер-лига

Пережил начальную фазу войны

"Бомбы падали в 500 метрах от моего дома". Португальский тренер вспомнил период работы в Шахтере

Новина українською

Наставник южноафриканской "Мамелоди Сандаунз" поделился воспоминаниями о работе в донецком "Шахтере" на фоне кризиса в своей команде.

"Давление на меня, при всем уважении, было, когда бомбы падали в 500 метрах от моего дома, когда я был в Донецке в 2014 году. Вот это было давление. Давление - это если бы у меня не было семьи, которая меня любит.

Давление - это если бы у меня не было клуба, который меня поддерживает, и людей, которые меня поддерживают. Я не живу под давлением футбола. Мне 52 года. Простите! Пришло время жить в мире.

Если я что-то и завоевал для себя, так это покой, потому что я не завишу ни от чего. Я не завишу от чьих-то суждений. Я просто верю в себя, в своих людей, в своих игроков. Я буду делать все возможное, где бы я ни был, до последнего дня", – заявил 52-летний португалец.

Напомним, с 2013 по 2016 год Кардозу возглавлял молодежную команду "Шахтера", а в сезоне 2016/17 был в роли ассистента Паулу Фонсеки.

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Источник:
Daily Sports
Опубликовал: Александр Бураков

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