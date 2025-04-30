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Бразильский стоппер Карпат пропустит третий матч подряд
Жан Педросо все еще залечивает травму
fckarpaty.org.ua
Бразильский легионер "
Как сообщает Sport.ua, стоппер восстановится после травмы к противостоянию с "Александрией" в 28-м туре, которую "Карпаты" будут принимать 11 мая.
Напомним, что бразилец из-з-а травмы Нн выступал он и в двух предыдущих матчах "зелено-белых".
Жан Педросо в текущем сезоне провел за львовский клуб 19 поединков в чемпионате, отличившись одним забитым мячом.
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