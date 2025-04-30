Бразильский стоппер Карпат пропустит третий матч подряд

Бразильский легионер " Карпат " Жан Педросо из-за травмы не сможет помочь львовской команде в матче 27-го туре УПЛ в поединке с "Левым Берегом", который состоится 2 мая.

Как сообщает Sport.ua, стоппер восстановится после травмы к противостоянию с "Александрией" в 28-м туре, которую "Карпаты" будут принимать 11 мая.

Напомним, что бразилец из-з-а травмы Нн выступал он и в двух предыдущих матчах "зелено-белых".

Жан Педросо в текущем сезоне провел за львовский клуб 19 поединков в чемпионате, отличившись одним забитым мячом.