Не провал, не гений. Владимир Бражко – игрок на перепутье

Владимир Бражко – один из тех, кого в киевском "Динамо" называли новым дыханием центра поля. Воспитанник академии и один из лучших по передачам и оборонительным действиям среди молодых игроков УПЛ. Однако матч с "Буковиной" в полуфинале Кубка Украины превратился для него из очередного шага к признанию в публичное унижение. Эксперты как по заказу накинулись на Владимира. Критика, обрушившаяся на Бражко после игры, стала отражением общего недовольства игрой "Динамо" и слабой работы в средней линии. Но справедлива ли эта критика? Стоит ли клубу по-прежнему рассчитывать на этого игрока как на одного из столпов будущего состава, или же настало время двигаться дальше и делать ставку на новое поколение?

"В первом тайме нам не удавалось довести мяч в третьей зоне до ворот, не могли им правильно распорядиться. В первой зоне я ошибся, когда поскользнулся, и мы пропустили, поэтому стало намного тяжелее. Но хорошо, что после перерыва перестроились, стали больше прессинговать, не давать сопернику спокойно работать с мячом. Соответственно, они ошибались, а мы создавали моменты", – заявил Владимир в интервью после матча.

Профиль игрока – кто такой Владимир Бражко?

Владимир Бражко родился в Запорожье и начинал с футбольной школы "Металлурга". Но уже в 2016 году заинтересовал академию киевского "Динамо", куда и перебрался. Карьера полузащитника стремительно развивалась и с молодежных команд он дошел до основной. Ключевым моментом был дебют в Юношеской лиге УЕФА, который случился осенью 2021 года. Тогда был матч против "Бенфики", где Владимир вышел в стартовом составе и даже забил гол. Первым выходом в "Динамо" считается товарищеская встреча против "Галатасарая". Тогда киевляне выиграли 3:1, а Бражко заменил Виктора Цыганкова под конец матча (82-я минута).

Полузащитнику пророчили большое будущее с раннего возраста. При росте 184 см он не выглядит доминирующим физически, однако компенсирует это грамотной позицией, умением читать игру и высоким объемом передвижений. Его игровой профиль ближе всего к роли "восьмерки": он и разрушает атаки соперника, и участвует в продвижении мяча, а в некоторых матчах даже действует ближе к нападению, включаясь в завершающие фазы. По статистике, в текущем сезоне УПЛ Бражко входит в топ-5 динамовцев по количеству передач в последнюю треть поля (в среднем 6,3 за игру), а также по числу перехватов (в среднем 2,8). Однако он не всегда стабилен – как по ходу матчей, так и между турами, что и становится одной из главных претензий со стороны болельщиков и аналитиков.

Игра с Буковиной – матч, который перевернул все

Полуфинал Кубка Украины против "Буковины" должен был стать формальностью. Многие эксперты и болельщики ожидали легкой победы на классе, однако все пошло не по сценарию. Первый тайм показал, что с киевлянами можно играть, даже если команда представляет Первую лигу. Складывалось такое впечатление, что "Динамо" вовсе не было на поле. Все, что мог противопоставить Шовковский – это контроль мяча и невнятные атаки, на которые "Буковина" ответила ударом в штангу и забитым голом. Киевляне откровенно провалились в организации игры, и особенно страдала средняя линия. Бражко оказался в эпицентре критики.

"Были ошибки в молодежной сборной, в матче с "Буковиной" он просто ляпнул возле линии штрафной. Поскользнулся. Бывает, но это происходит с такой регулярностью, что становится страшно. Ему дали пробить пенальти, он забил, потом бежал и как бы стряхивал с себя весь негатив. Но в целом это провал. Здесь не выиграл никто, кроме кошелька Бражко, который получил улучшенные условия контракта. Я думаю, что летом они вообще никуда не уйдет. А потом уедет в Саудовскую Аравию, как Бущан", – раскритиковал игрока журналист.

После таких слов всем журналистам и экспертам нужно собраться вместе и сыграть против даже аматорской команды. И на своем личном примере показать как нужно закрывать центр поля, подключаться к атакам и забивать. И там уже станет понятно чей "кошелек выиграл". Ведь по цифрам Владимир провел не самый худший матч. 89% точности передач, 4 перехвата, 2 успешных отбора, 1 гол (с пенальти). Но проблема была в другом – в темпе, в принятии решений, в проигранных дуэлях в центре поля. Именно из-за нерешительности и нехватки темпа "Динамо" так и не смогло доминировать в средней зоне.

Эксперт телеканала MEGOGO отметил:

"Бражко видно, что волнуется. Это был не его уровень давления – он привык играть с командами, где можно вести темп. А тут пришлось реагировать на чужой футбол, и он потерял контроль".

Ошибаются все футболисты – это не критичная проблема, особенно, когда игра не идет у всей команды. Но в этом всем видна работа главного тренера. Потому как после перерыва болельщики увидели совершенно другую команду. Александр Владимирович провел качественную беседу в раздевалке, после которой совершил две замены и матч заиграл другими красками. И несмотря на то, что интернет был в заголовках и фотографиях Шовковского, который смотрел на Бражко стиснув зубы, когда тот ошибся в одном из эпизодов. Главный тренер все равно не снял Владимира и дал ему шанс реабилитироваться.

Показательно, что большую часть атак "Буковина" проводила через центр – они чувствовали слабину именно в этом сегменте поля. Бражко же не успевал закрывать зоны, где должен был действовать как якорь или переводчик мяча вперед. Он стал скорее тормозом атак, чем их мотором. Важным и переломным моментом был эпизод на 71-й минуте, когда Бражко забил гол. Да, это был реализованный пенальти, но важно другое. Когда человек ошибается в матче и после этого команда пропускает гол – он чувствует свою вину и мысли в голове могут ему серьезно навредить. Потому нужно постараться реабилитироваться. Очень здорово, что киевляне выиграли, да еще и с разгромом. Потому как победителей не судят, а тем более, когда счет на табло 1:4.

"Я спросил у Буяльского, могу ли я пробить. Он спросил: "Ты уверен?" На что я ответил: "Да". Мне нужен был этот гол, через такие периоды нужно проходить. Не всегда легко, есть и сложные периоды, но я усердно работаю, чтобы набрать свою лучшую форму. Этот гол придаст мне уверенности", признался Владимир после матча.

Стиль игры – универсал или с узкой специализацией?

Бражко – не опорник в классическом понимании и не атакующий плеймейкер. Его стихия - быть связующим звеном. Он действует как свободный полузащитник с функционалом box-to-box: умеет отбирать, развивать атаку, подключаться к финальной фазе. В схеме 4-3-3 он часто используется как один из двух игроков перед единственным опорником. Именно в этом формате он максимально раскрывается – может смещаться на фланг, участвовать в прессинге, давать темп. Однако "Динамо" не всегда использует эту схему. В матчах, где центр перегружен (например, 4-2-3-1 с двумя более статичными опорниками), Бражко теряется. Ему не хватает креативности, чтобы играть десятку, и недостаточно габаритов и силы, чтобы быть единственным разрушителем. Отсюда – нестабильность. Он хорош в правильной системе и теряется вне нее.

Как бы там не было, и чтобы не говорили эксперты в этом сезоне Владимир весьма неплохо себя показывает. Все стараются смотреть на верхушку айсберга, а это голы и ассисты. Безусловно, здесь картина весьма посредственна, если конечно не углубляться в персональные задачи футболиста. За 19 игр в УПЛ он забил 3 гола и отдал 2 передачи. Но что по средним показателям более углубленной статистики? За игру Владимир отдает около 62 передач, где 87% являются точными, а 7,1 прогрессивными. Полузащитник знает куда нужно отправить мяч, чтобы обострить игру. Что касается атаки – здесь не все так прекрасно, как хотелось бы. Но тем не мене свои несколько ударов по воротам за матч Бражко находит. И конечно важный компонент позиции – единоборства. Здесь есть еще над чем работать, но все же около 60% выигранных есть.

"Чувака не продали за двадцатку "Вулверхэмптону", потому что, как сказал Игорь Суркис, там были бы выплаты на протяжении пяти лет. Плюс клуб это клуб из нижней половины таблицы. Плюс "Динамо" борется за чемпионство. И в итоге Бражко совсем не был игроком основы во второй части чемпионата. Он регулярно проваливался. Говорили, что он не набрал формы после травму, но оказалось, что у него формы просто не было", – заявил журналист.

И снова эти громкие и колкие высказывания от футбольной общественности. Люди не понимают, что это все сказывается на психологическом состоянии игроков. Владимиру только 23 года и говорить о том, что проблема его формы не в травме, а всецело в отсутствии игры – это не есть правильно. Безусловно есть отрезки в сезоне, а не только один матч, когда игра не идет. Футболисты тоже люди и не могут выдавать результат постоянно. Они не машины!

Бражко и будущее Динамо – продавать или строить вокруг него?

На данный момент Владимир Бражко – переходный элемент между поколениями "Динамо". Он уже не юниор, но и не лидер основы. Его статус – между. И именно этот статус мешает как ему, так и клубу. Вопрос – стоит ли делать на него ставку или есть смысл отпустить? Ходит мнение, что стоит довериться новому поколению, которое уже стучится в основу. Но и риски велики – потерять футболиста с хорошим фундаментом и отдать его конкурентам. Потому как предложение уже было сделано, но руководство киевского клуба оно не устроило. Потому как финансы всегда становятся на первое место. А ведь и ценник неплохой был, да и к тому же это был бы прекрасный шанс для Владимира. Он мог бы себя попробовать не просто на европейской арене, а в самой сложной и сильной лиге.

"То предложение, которое было (от "Вулверхэмптона"), с материальной точки зрения – хорошее. Но когда мне предлагают, что деньги будут платить пять лет за такого футболиста, как Бражко. Один из основных игроков "Динамо". У нас на него большая надежда, потому что Владимир возмужал, он очень молод, у него все впереди. Будет предложение – будем рассматривать, я никого не держу", – сказал Суркис.

Бражко – это не провал и не гений. Это игрок переходного периода. Он показывает хорошие цифры, обладает потенциалом, но пока не тянет на роль системообразующего полузащитника в "Динамо". Матч с "Буковиной" лишь обнажил его слабости: отсутствие лидерских качеств, неумение справляться с давлением, слабый темп принятия решений под прессингом. Но если "Динамо" даст ему правильную роль, партнера рядом и время, он может перерасти в крепкого игрока уровня сборной. А может – и нет. Это риск, на который клубу придется ответить в ближайшее трансферное окно.