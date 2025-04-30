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Даже бутсы закрашивали маркером. Пихаленок рассказал о строгости ван Леувен в академии Шахтера
Специалист в то время возглавлял Академию горняков
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Хавбек "
- У тебя в академии "Шахтера" был Патрик ван Леувен.
- Он был как куратор. Если мы говорим об академии, то он был очень строгим. У него должен был быть порядок.
Все бутсы, независимо от их цвета, мы все зарисовывали маркерами, чтобы они были только черного цвета. Все были одинаково одеты.
Помню случай, когда мы учились в обычной школе. Футболист моего года рождения подрался с местным парнем. Патрик приехал, даже не начал разбираться, сказал: "Садись в автобус". Мы приехали и пошли наматывать круги.
Потом мы пришли, и он сказал: "Переписывайте". Помню, что мы тогда что-то на английском языке писали. Не помню, сколько именно, но очень много страниц было, мы долго писали.
После этого был обед и вечерняя тренировка, когда он нас забрал из школы. На тренировке он нас тоже загнал.
- Вы его между собой боялись?
- Когда был маленьким – да.
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