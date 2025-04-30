Даже бутсы закрашивали маркером. Пихаленок рассказал о строгости ван Леувен в академии Шахтера

Хавбек " Динамо " Александр Пихаленок выскзался о работе в академии "Шахтера" Патриком ван Леувеном, который в свое время возглавлял молодежный департамент "горняков".

- У тебя в академии "Шахтера" был Патрик ван Леувен.

- Он был как куратор. Если мы говорим об академии, то он был очень строгим. У него должен был быть порядок.

Все бутсы, независимо от их цвета, мы все зарисовывали маркерами, чтобы они были только черного цвета. Все были одинаково одеты.

Помню случай, когда мы учились в обычной школе. Футболист моего года рождения подрался с местным парнем. Патрик приехал, даже не начал разбираться, сказал: "Садись в автобус". Мы приехали и пошли наматывать круги.

Потом мы пришли, и он сказал: "Переписывайте". Помню, что мы тогда что-то на английском языке писали. Не помню, сколько именно, но очень много страниц было, мы долго писали.

После этого был обед и вечерняя тренировка, когда он нас забрал из школы. На тренировке он нас тоже загнал.

- Вы его между собой боялись?

- Когда был маленьким – да.