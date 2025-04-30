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Бартулович - о матче с Ингульцом: Были нюансы с протоколом, кто может играть, кто не может
Заря доиграла матч с Ингульцом
Фото: Зоря
Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович подвел итог
- Может желание было большим, но многое не вышло у ребят отыграться. Было желание, были возможности, но не выполнили, не забили, жаль.
- В карьере у вас первая такая доигровка?
- Да, у меня это впервые. Тяжело, были нюансы с протоколом, кто может играть, кто не может. Такое…
Но это не оправдание. Было 45 минут у нас, надо было лучше сыграть.
- Чего не хватило, кроме гола?
- Нужно было играть немного спокойнее в завершении и лучше выполнить этот момент.
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