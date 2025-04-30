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Бартулович - о матче с Ингульцом: Были нюансы с протоколом, кто может играть, кто не может

Премьер-лига
Обновлено

Заря доиграла матч с Ингульцом

Бартулович - о матче с Ингульцом: Были нюансы с протоколом, кто может играть, кто не может

Фото: Зоря

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович подвел итог доигровки матча 16-го тура УПЛ с "Ингульцом" (0:1).

- Может желание было большим, но многое не вышло у ребят отыграться. Было желание, были возможности, но не выполнили, не забили, жаль.

- В карьере у вас первая такая доигровка?

- Да, у меня это впервые. Тяжело, были нюансы с протоколом, кто может играть, кто не может. Такое…

Но это не оправдание. Было 45 минут у нас, надо было лучше сыграть.

- Чего не хватило, кроме гола?

- Нужно было играть немного спокойнее в завершении и лучше выполнить этот момент.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ / FC Zorya Luhansk
Опубликовал: Михаил Черныш
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