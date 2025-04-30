Экс-форвард Руха: Федык не мог объяснить, почему я не попадаю в состав, а Дедишин требовал расторгнуть контракт

Украинский форвард Станислав Беленький, который сейчас играет за израильский "Ирони", рассказал о том, как он уходил из " Руха ".

- Ты раньше сказал, что переход в "Рух" - это была большая ошибка.

– Со мной в конце концов рассчитались, я подавал апелляцию в УАФ. В "Рух" я приходил под тогдашнего главного тренера – Юрия Бакалова. Из-за пандемии коронавируса восстановление второй части сезона чемпионата перенесли на лето, а тогда уже сам Бакалов ушел из клуба по состоянию здоровья.

Затем команду возглавил Иван Федык, с которым у меня не очень сложились отношения. Он начал использовать другого форварда, но это нормально, у каждого специалиста свое видение, собственный приоритет в отношении игроков.

Мне все стало понятно, когда Федык не смог назвать причину, почему я даже не попадаю в состав. Я был не самым слабым футболистом, чтобы не получить даже шанс. Со стороны наш разговор выглядел так, будто это я главный тренер. Я увидел, что этим вопросом он поставил его в тупик. Я так и не услышал ответа, после чего сказал: "До свидания", развернулся и ушел.

– Что было дальше?

– Утром позвонили и сказали, что с сегодняшнего дня я тренируюсь с командой U-19. "Рух" хотел разорвать со мной контракт, но я играл за них на правах аренды с ДАК (Дунайская Стреда). Даже если бы я сам хотел этого, то нужно было согласие от моего клуба. Я сказал "Руху": если вы получите согласие, то мы можем говорить об этом. Но я знал, что ДАК не согласится, потому что в таком случае именно они должны платить мне зарплату.

Через три-четыре дня был разговор с Дедишиным, который сказал мне: "Позвони своему клубу и скажи, что ты хочешь разорвать арендную сделку". Я ответил: "А почему я должен это делать? Это ваша работа, я никуда не буду звонить. Я готов это сделать, только если передо мной закроют задолженность за два месяца и заплатят еще два месяца зарплаты". Тогда я мог бы расторгнуть контракт и тренироваться с ДАК, зная, что в таком случае они могут согласиться, потому что не будут платить мне зарплату.

– Что по твоему предложению сказали в "Рухе"?

– Мне ответили, что могут заплатить за полмесяца. И это с учетом того, что передо мной уже была задолженность в два месяца. Сказали, что это максимум того, что они могут предложить мне. Я ответил: "Ну, тогда простите, будем тренироваться с U-19, будем набирать форму". Это очень разозлило Дедышина, поэтому я тренировался на две недели дольше первой команды. "Рух" давал мне индивидуального тренера и я занимался с ним, когда первая команда была уже в отпуске. Но я могу сказать только спасибо, характером я окреп, да и подготовка...

– То есть эта ситуация в "Рухе" сделала тебя ментально сильнее?

– Они просто сэкономили мне деньги на тренере, за которого я должен сам платить, чтобы заниматься и поддерживать форму в отпуске.