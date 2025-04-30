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ЛНЗ назначил новых операционного директора и директора по медиа и маркетингу
Перестановки продолжаются
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Новым операционным директором стал Богдан Жало, а Антон Кравченко стал новым директором по медиа и маркетингу.
Известно, что 35-летний Жало ранее выполнял функции руководителя академии черкасского клуба.
Напомним, что недавно ЛНЗ попрощался сразу
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