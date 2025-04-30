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ЛНЗ назначил новых операционного директора и директора по медиа и маркетингу

Премьер-лига
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Перестановки продолжаются

ЛНЗ назначил новых операционного директора и директора по медиа и маркетингу

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ объявил о назначении новых операционного директора и директора по медиа и маркетингу клуба.

Новым операционным директором стал Богдан Жало, а Антон Кравченко стал новым директором по медиа и маркетингу.

Известно, что 35-летний Жало ранее выполнял функции руководителя академии черкасского клуба.

Напомним, что недавно ЛНЗ попрощался сразу с несколькими топ-менеджерами клуба.

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ЛНЗ (Черкассы)
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