"Не видим в Украине Инфантино. Кто был здесь?", - в Шахтере раскритиковали ФИФА и УЕФА

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям " Шахтера " Юрий Свиридов в очередной раз раскритиковал ФИФА и УЕФА за отсутствие помощи украинским клубам.

"Я сегодня разговаривал с представителями академии. Говорят, что дети до сих пор уезжают.

Я не вижу поддержки от ФИФА и УЕФА. Для меня очень неожиданно такое отношение международных организаций. Должна быть поддержка, должны быть инвестиции. Если не в профессиональный футбол, то в развитие детского.

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Мы знаем, какими деньгами оперирует ФИФА на чемпионате мира и УЕФА в Лиге чемпионов – это миллиарды евро. Будь программа инвестиций в развитие детского футбола, в поддержку инфраструктуры и академий, условно 20-30 миллионов долларов, это было бы очень адекватно и правильно в это время.

Мы не видим ни Инфантино, ни других представителей международных топовых организаций в Украине. Кто был здесь? Никого не было. Мы не слышим о программах или проектах в поддержку.

С самого начала была поддержка в 1 миллион евро от ФИФА, УЕФА и европейской ассоциации футбольных клубов. Все. 3 миллиона за 3 года. Это смешно.

Сергей Палкин постоянно говорит об этом в международных СМИ, что мы потеряли игроков, стадион, но никому нет дела до нас. Окей, это профессиональный футбол, но мы говорим и о детях, которых тоже теряем. Где поддержка и солидарность, о которой говорят в европейском и мировом футболе? Где это? Ничего нет", - сказал Свиридов.