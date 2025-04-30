Легенда Таврии, динамовское сердце и участник конфликта Селезнева с журналистом. ТОП украинских тренеров – свободных агентов

В украинской Премьер-лиге 16 команд, так что имеем ровно столько же главных тренеров наивысшего уровня. Конечно, тренерские тандемы по типу Эдмар-Голодюк в нашем футболе встречаются, и даже в успехе "Александрии" в этом сезоне не стоит восхвалять одного Руслана Ротаня. Без сомнения, Руслан Петрович является основной фигурой в построении коммуникаций и принятии конечных решений и замыслов всего тренерского штаба и менеджмента клуба, но забывать о влиянии на команду таких людей, как Сергей Кравченко, Алексей Антонов и видеоаналитик Евгений Гресь, просто недопустимо. Эти люди заслуживают "лавры славы" и уважения и являются непосредственными участниками событий, которые происходят сейчас с командой маленького города на Кировоградщине (исторических событий, если удастся защитить серебро).

Похожая "картина" и во львовских "Карпатах", где Владиславу Лупашко помогает бывший наставник Сергей Лавриненко, это та ситуация, где ученик превзошел учителя. Роль Богдана Шуста и Игоря Ермакова тоже трудно переоценить, так что ключевое здесь – это наличие мощного "состава", и уже потом роль главного тренера как "наконечника копья".

Далее по тексту вспомним тренеров, у которых есть опыт управления командами на самом высоком уровне нашего футбола, но по определенным причинам они были “вытеснены” из своих клубов. Специалисты, которые имеют свои идеи и видение развития любимой для нас игры. "Свободные и гордые" украинского футбола, о них дальше и поговорим.

Александр Ковпак

Человек, который в течение карьеры игрока поиграл в более чем десяти футбольных клубах, после завершения этапа профессионального футболиста пока не так активно себя показывает в тренерском ремесле. Александр Ковпак является победителем Кубка Украины 2010 года с симферопольской "Таврией", став до этого в сезоне 2008/09 лучшим бомбардиром чемпионата, вышел c ФК "Полтава" в УПЛ и покинул ее из-за прекращения существования клубом, поиграл по пол года в "Десне", киевском "Арсенале", "Черноморце" "Полесье", провел 3 матча за национальную сборную Украины. Это достаточно большой список достижений, которые оставил после себя Александр, будучи игроком.

Последним клубом уроженца Черкасщины стал “ЛНЗ”. Ковпак красиво, “подчеркнуто” завершил карьеру и сразу стал ассистентом главного тренера, которым на тот момент был Василий Гречаный. Постепенно набираясь опыта и знакомясь с новой ролью, Ковпак дорос до статуса главного, и сезон 2022/23 может без колебаний заносить себе в актив, увеличивая список достижений, потому что уже Александр Александрович сумел вывести команду в Премьер-лигу, что стало достижением (как для клуба, так и для города).

Имея собственные идеи и стратегию построения игры, Александр, к сожалению, не смог быстро дать желаемый результат и, как это часто бывает в нашем футболе, попал под "раздачу" санкций тех президентов, у кого нервы не такие крепкие, и был в конце концов уволен после четырех туров в чемпионате и выбывания из Кубка на ранней стадии.

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Однако после этого Ковпак еще поработал в структуре черкасского “ЛНЗ”, правда, после паузы на отдых, которая длилась с сентября по январь. Александр Александрович сначала тренировал молодежную команду клуба, а затем возглавил команду подростков U-17. В ней он и продержался до апреля этого года и сейчас находится без постоянного места работы. Учитывая весь предыдущий опыт, клубам, которые захотят пригласить молодого тренера, нужно будет подождать определенный период времени (примерно полгода) и дать специалисту время на отдых и размышления, и дальше уже “вступать в бой”.

Юрий Калитвинцев

Юрий Николаевич среди всей когорты перечисленных специалистов имеет больше достижений как игрок, так и главный тренер. О карьере Калитвинцева-игрока можно много не говорить, стоит посмотреть профиль на портале Transfermarkt, посчитать количество трофеев и заметить, в какие годы Юрий Николаевич играл за киевское "Динамо" - а это лучшие времена столичного клуба. Тренерство Лобановского и целый ряд футболистов, с которыми мы ассоциируем бело-синий Киев и которых сейчас называем "динамовскими сердцами".

Став тренером, Калитвинцев начал тренировать молодежную, а затем юношескую сборную Украины, был тренером в "Динамо-2" и даже в. о. главного тренера национальной сборной после отставки Мирона Маркевича (с лета 2010 года по весну 2011 года). После прихода в тренерский мостик его последователя Олега Блохина Юрий Николаевич остался в штабе, чтобы помогать новому руководителю. Этап карьеры с 2013 по 2017 год не очень хочется вспоминать, потому что тренер уехал тренировать на россию. С 2017 по 2021 год "коуч", видимо, приходил в себя после впечатлений от "футбола большого уровня" и находился в длительном отпуске.

Вернувшись к делу, недолго возглавлял донецкий “Олимпик”, а после, летом того же года, приступил к исполнению обязанностей в житомирском “Полесье”. Придя в большой проект под большие задания, тренер получил полный "карт-бланш" на желающих игроков и во втором своем сезоне вывел клуб в УПЛ.

Попадание Житомира в еврокубки в первом же сезоне следует благодарить не только Сергея Шищенко, который завоевал для команды конечный результат, но и Юрия Николаевича, который долго “выращивал и лелеял” свой плод работы.

По многим стечениям обстоятельств мы не можем четко и утвердительно сказать, хороший ли Юрий Калитвинцев как главный тренер, потому что жизнь и футбольная судьба заводила специалиста либо в серьезный проект, в котором не выполнить задачу было невозможно, либо времени на построение чего-то своего у Юрия Николаевича было мало, и через некоторое время специалист уходил с должности.

Было бы интересно посмотреть на Калитвинцева в каком-нибудь середняке Премьер-лиги без больших денег в долгой перспективе.

Валерий Кривенцов

Выходец из системы донецкого “Шахтера” и бывший игрок этого клуба Валерий Кривенцов завершил свою карьеру в 33 года, а уже в 39 возглавил команду горняков U-19. В структуре родного для себя клуба Валерий Сергеевич провел следующие девять лет с временным “вояжем” до тогдашнего еще “Ильичёвца” и достиг значительных успехов как главный тренер молодежной команды.

Самым выдающимся достижением стало серебро в Юношеской лиге УЕФА сезона 2014/15. В финале турнира его подопечные уступили лондонскому "Челси" со счетом 2:3. Как отметил сам тренер, его команда была одной из наиболее организованных и дисциплинированных в турнире, и несмотря на поражение в финале игроки "выжали максимум" из своих возможностей.

Следующий шаг молодого тренера был в Первую лигу в "Металлист 1925", где тренер начал ставить интересный агрессивный футбол, базирующийся на контроле мяча и комбинационной игре. Через год команда заняла третье место, что позволило повыситься в классе.

В течение карьеры Кривенцова как тренера неоднократно было сказано, что тот стиль и уровень игры, в который специалист хочет, чтобы играла его команда, слишком высок по сравнению с имеющимися исполнителями. А когда ты стремишся "прививать" суперсильный и современный футбол игрокам, которые до конца не понимают, что ты от них хочешь, это не доводит до добра и, конечно, не дает результата. Десятое место в недоигранном сезоне 2021/22 и увольнение в следующем уже военном чемпионате осенью 2022 года. На этом история тренера и харьковского клуба завершилась.

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Последнее место работы – это черновицкая "Буковина", снова команда Первой лиги, но с очень серьезными, пока вообще нереалистичными задачами. После прихода Владимира Дубинского "буковинцы" начали серьезно строить клуб, но пока выйти в Премьер-лигу до сих пор не удается. Хотя именно этот сезон должен был быть триумфальным в этом плане. В конце концов, для этого и был призван Валерий Кривенцов, но после неудачных результатов и игры, которой не желал видеть владелец, тренер был уволен, хотя сам Дубинский до этого заявлял, что готов ждать даже два-три года и понимает всю тяжесть построения игры.

Пока тренер без клуба, но, думаю, мотивирован доказать свою профпригодность уже на следующем рабочем месте.

Игорь Леонов

Помните такого? Украинский тренер буквально 21 апреля этого года покинул казахский "Актобе" по истечении срока своего контракта и сейчас находится в "свободном плавании".

Специалист, который тоже много лет отдал тренировке молодежи, также в донецком "Шахтер". Недолго тренировал "Арсенал-Киев" перед исчезновением того с футбольной карты Украины. Еще был главным в “Минае”, где за два месяца успел запомниться участием в конфликте Евгения Селезнева, тогдашнего игрока закарпатцев, с журналистом Андреем Сенькивым.

Такие тренеры, как Игорь Иванович, часто "призваны" спасать команды, которые находятся на грани вылета, так по крайней мере было у Леонова в нашей стране, где у тренера не удавалось выполнить свою миссию, но в Казахстане он смог "дорасти" из тренера молодежки в основную команду "Актобе" и выиграть Кубок страны.

Было ли бы интересно Игорю Леонову вернуться в Украину? Интересный вопрос. Конечно, это зависит от клуба, который хотел бы дать шанс специалисту и доверился бы ему

Все тренеры, о которых говорилось в материале, в определенный период своей карьеры тренировали молодежь, и кажется, не всем пока удалось перейти с уровня молодежного на уровень команды взрослой, на самом деле все зависит от доверия со стороны клуба, в котором работаешь, возможностей и стечения обстоятельств. “Сойдутся ли звезды” в будущем для этих людей, покажет время.