Динамо летом вернет из аренды трех воспитанников клубов

"Динамо" летом вернет из аренды трех своих игроков, которые сейчас играют в других клубах КПЛ.

Киевляне планируют привлечь к основной команде на летних сборах трех перспективных воспитанников клуба – полузащитников Навина Малыша, Антона Царенко и Александра Яцыка. По итогам сборов тренерский штаб и будет принимать решение о дальнейшей судьбе игроков.

Напомним, что Малыш сейчас находится в аренде в полтавской "Ворскле", Царенко – в польской "Лехии", а Яцык – в луганской "Заре".