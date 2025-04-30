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Динамо летом вернет из аренды трех воспитанников клубов

Премьер-лига

Поедут на сборы с киевлянами

Динамо летом вернет из аренды трех воспитанников клубов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" летом вернет из аренды трех своих игроков, которые сейчас играют в других клубах КПЛ.

Киевляне планируют привлечь к основной команде на летних сборах трех перспективных воспитанников клуба – полузащитников Навина Малыша, Антона Царенко и Александра Яцыка. По итогам сборов тренерский штаб и будет принимать решение о дальнейшей судьбе игроков.

Напомним, что Малыш сейчас находится в аренде в полтавской "Ворскле", Царенко – в польской "Лехии", а Яцык – в луганской "Заре".

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Антон Царенко Александр Яцык Навин Малыш
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Опубликовал: Михаил Черныш
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