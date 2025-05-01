Левый Берег - Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Четырнадцатая команда УПЛ будет принимать пятую в матче 27-го тура. Команды решают разные турнирные задачи. "Левый Берег" стремится остаться в элитном дивизионе, а "Карпаты“ все еще имеют хорошие шансы квалифицироваться в еврокубки.

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Результатами прошлого тура эти команды не могут быть довольны. "Левый Берег" уступил "Заре“, а "Карпаты“ сыграли вничью против "Оболони“.

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Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Карпаты" состоится в пятницу, 2 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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