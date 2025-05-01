Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Лидер таблицы УПЛ "Динамо" отправляется к одному из главных аутсайдеров чемпионата "Ингульцу". Обе команды все еще активно ведут борьбу за выполнение своих турнирных задач.

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Поединок 27-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Динамо состоится в субботу, 3 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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