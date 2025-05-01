"Что еще нужно для счастья?": Максимов – о разгроме Вереса

Юрий Максимов прокомментировал победу над ровенской командой (3:0).

"Бывает такое в жизни, что мяч не лезет. Главное, чтобы настрой был на игру. Настраивались, потому что было 4 подряд поражения домашние. Приходит много зрителей, детишек. Мы играем для них. Самое главное, чтобы верили в себя, выходили и играли. А за результат отвечает тренер.

Ребята вышли, услышали меня и играли как последнюю игру. Не могу сказать, что предыдущие игры плохо играли. Мяч не лез в ворота. На этот раз было счастье на нашей стороне. Что еще нужно для счастья? Всего-навсего маленькая победа. Мы только со дна оторвались и нужно еще играть, потому что наша задача – остаться в Премьер-лиге”.