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"Что еще нужно для счастья?": Максимов – о разгроме Вереса

Премьер-лига

В Полтаве выдохнули с облегчением

"Что еще нужно для счастья?": Максимов – о разгроме Вереса

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Юрий Максимов прокомментировал победу над ровенской командой (3:0).

"Бывает такое в жизни, что мяч не лезет. Главное, чтобы настрой был на игру. Настраивались, потому что было 4 подряд поражения домашние. Приходит много зрителей, детишек. Мы играем для них. Самое главное, чтобы верили в себя, выходили и играли. А за результат отвечает тренер.

Ребята вышли, услышали меня и играли как последнюю игру. Не могу сказать, что предыдущие игры плохо играли. Мяч не лез в ворота. На этот раз было счастье на нашей стороне. Что еще нужно для счастья? Всего-навсего маленькая победа. Мы только со дна оторвались и нужно еще играть, потому что наша задача – остаться в Премьер-лиге”.

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"Когда у тебя 21 очко и ты в зоне вылета, то каждая ошибка на вес золота. Были бы в середине таблицы – более раскованно играли бы. А так ребята нервничали, потому что какой-то момент привел бы к голу. Кто-то подскользнулся и нам забивают.

Еще есть матчи у нас. Лучше, чтобы сыграли трижды по 1:0. 3:0 не нужно. Мы "Ингульцу" проиграли, с "Динамо" на выезде 1:1 сыграли, могли выиграть. Нет разницы, с кем играть. Где-то удачи не хватает, чтобы они поверили в себя, выходили и играли”, – заявил тренер.

4 мая "Ворскла" будет играть в Ковалевке.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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