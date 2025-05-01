  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко: За каждую минуту, доверенное место в составе, надо биться, доказывать, что имеешь честь играть в таком клубе

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко: За каждую минуту, доверенное место в составе, надо биться, доказывать, что имеешь честь играть в таком клубе

Премьер-лига

Конкуренция способствует качеству исполнителей

Лупашко: За каждую минуту, доверенное место в составе, надо биться, доказывать, что имеешь честь играть в таком клубе

Фото: Карпати

Новина українською

Наставник "зелено-белых" Владислав Лупашко – о ничьей с "пивоварами".

"Оболонь" играет в зависимости от соперника. Не видел такой поддержки, потому что болельщики завелись. Были моменты, агрессия, динамика. Была открытая яркая игра. Потому и болельщик на трибунах реагировал.

[О нереализованном пенальти] Со всеми бывает. Жаль, он нам был необходим – как раз переломили ход действий на поле и не хватило этого гола. Это жизнь”.

Читайте также"Он очень изменился с того времени, когда пришел". Лупашко высказался о звездном легионере Карпат

"Очень понравилась наша игра. Некоторым игрокам не хватало агрессии. Об этом мы говорили в перерыве. Будем узнавать, почему так, потому что за каждую минуту, каждое доверенное место в составе надо биться, доказывать, что имеешь честь играть в таком клубе. Будем с этим разбираться.

Не думаю, что результат должен влиять на команду тренера. Когда хороший процесс ото дня ко дню, от недели к неделе. Должны обращать внимание только на качество игры и наш настрой. Все остальное, результат – догонит”, – убежден специалист.

2 мая "львы" будут играть на выезде с "Левым Берегом".

По теме
yellow-arrow
Экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана клуба
yellow-arrow
Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шищенко – о ничьей с Карпатами: Досадно, что потеряли победу на последних минутах
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости