Лупашко: За каждую минуту, доверенное место в составе, надо биться, доказывать, что имеешь честь играть в таком клубе

Наставник "зелено-белых" Владислав Лупашко – о ничьей с "пивоварами".

"Оболонь" играет в зависимости от соперника. Не видел такой поддержки, потому что болельщики завелись. Были моменты, агрессия, динамика. Была открытая яркая игра. Потому и болельщик на трибунах реагировал.

[О нереализованном пенальти] Со всеми бывает. Жаль, он нам был необходим – как раз переломили ход действий на поле и не хватило этого гола. Это жизнь”.