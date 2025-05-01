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Лупашко: За каждую минуту, доверенное место в составе, надо биться, доказывать, что имеешь честь играть в таком клубе
Конкуренция способствует качеству исполнителей
Фото: Карпати
Наставник "зелено-белых" Владислав Лупашко – о ничьей с "пивоварами".
"Оболонь" играет в зависимости от соперника. Не видел такой поддержки, потому что болельщики завелись. Были моменты, агрессия, динамика. Была открытая яркая игра. Потому и болельщик на трибунах реагировал.
[О нереализованном пенальти] Со всеми бывает. Жаль, он нам был необходим – как раз переломили ход действий на поле и не хватило этого гола. Это жизнь”.
"Очень понравилась наша игра. Некоторым игрокам не хватало агрессии. Об этом мы говорили в перерыве. Будем узнавать, почему так, потому что за каждую минуту, каждое доверенное место в составе надо биться, доказывать, что имеешь честь играть в таком клубе. Будем с этим разбираться.
Не думаю, что результат должен влиять на команду тренера. Когда хороший процесс ото дня ко дню, от недели к неделе. Должны обращать внимание только на качество игры и наш настрой. Все остальное, результат – догонит”, – убежден специалист.
2 мая "львы" будут играть на выезде с "Левым Берегом".
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