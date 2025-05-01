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Шищенко – о ничьей с Карпатами: Досадно, что потеряли победу на последних минутах

Премьер-лига

Команда создала львам немало проблем

Шищенко – о ничьей с Карпатами: Досадно, что потеряли победу на последних минутах

Фото: Оболонь

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Сергей Шищенко прокомментировал результат домашней встречи в 26 туре УПЛ.

"Довольный результатом, потому что игра могла сложиться в любую сторону. Забей "Карпаты" пенальти – мы бы отыгрывались. Обидно, что потеряли победу на последних минутах. Был план действовать на контратаках. При позиционной игре насыщали оборону соперника – так забили первый мяч, да и второй.

[О пропущенном голе в конце] Это не потеря концентрации, а психология. Хотели победить. Была ошибка, я уже сейчас вижу. Будем анализировать матч, чтобы таких ошибок не было”, – заявил тренер.

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3 мая "пивовары" будут играть в Ровно.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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