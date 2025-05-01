  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пихаленок: Если бы Йовичевич остался в Днепре-1, мы могли бы стать чемпионами

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пихаленок: Если бы Йовичевич остался в Днепре-1, мы могли бы стать чемпионами

Премьер-лига

Полузащитник рассказал о своем опыте работы с тренером

Пихаленок: Если бы Йовичевич остался в Днепре-1, мы могли бы стать чемпионами

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился воспоминаниями о работе с Игорем Йовичевичем в "Днепре-1".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Он очень хорошо ко мне относился и очень многое подсказывал. Он помогал мне на поле и вне его: я мог подойти спокойно пообщаться даже в неформальной атмосфере.

Но он с нами поступил не очень, когда перешел в "Шахтер". Он обещал, что останется, но планы поменялись. Я помню, он каждому звонил и говорил, что "Шахтер" в Лиге чемпионов вы можете меня понять. Мы немного обиделись на него.

Тогда мы его и прибили с Шахтером, когда первый матч играли. 2:1 тогда переехали "Шахтер" катком. Если честно, у них там один-два момента, а мы всю борьбу у них выиграли, просто переехали катком. И мне кажется, если бы Йовичевич остался, мы могли бы чемпионами стать", – сказал Пихаленок.

Читайте также"Не встречал этих моментов в Шахтере и Днепре-1". Пихаленок рассказал о работе с Шовковским
По теме
yellow-arrow
Экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана клуба
yellow-arrow
Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шищенко – о ничьей с Карпатами: Досадно, что потеряли победу на последних минутах
Игор Йовичевич Динамо (Киев) Александр Пихаленок СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости