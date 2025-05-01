Пихаленок: Если бы Йовичевич остался в Днепре-1, мы могли бы стать чемпионами

Центральный полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился воспоминаниями о работе с Игорем Йовичевичем в "Днепре-1".

"Он очень хорошо ко мне относился и очень многое подсказывал. Он помогал мне на поле и вне его: я мог подойти спокойно пообщаться даже в неформальной атмосфере.

Но он с нами поступил не очень, когда перешел в "Шахтер". Он обещал, что останется, но планы поменялись. Я помню, он каждому звонил и говорил, что "Шахтер" в Лиге чемпионов вы можете меня понять. Мы немного обиделись на него.

Тогда мы его и прибили с Шахтером, когда первый матч играли. 2:1 тогда переехали "Шахтер" катком. Если честно, у них там один-два момента, а мы всю борьбу у них выиграли, просто переехали катком. И мне кажется, если бы Йовичевич остался, мы могли бы чемпионами стать", – сказал Пихаленок.