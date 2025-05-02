Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Верес - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: НК Верес
Седьмая команда УПЛ будет принимать двенадцатую. Сверхважный матч для гостей, которые продолжают борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Каждый зачетный пункт для "пивоваров" сейчас на вес золота.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
В прошлом туре "Верес" разгромно уступил "Ворскле" (0:3), а "Оболонь" сыграла вничью с "Карпатами" (2:2). Этот результат должен был добавить киевлянам уверенности в собственных силах.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Оболонь" состоится в субботу, 3 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Итальянский журналист объяснил, почему Довбик не забил ни одного гола в апреле
- Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- Срна высказался о будущем Конопли в Шахтере
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой