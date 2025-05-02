Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Седьмая команда УПЛ будет принимать двенадцатую. Сверхважный матч для гостей, которые продолжают борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Каждый зачетный пункт для "пивоваров" сейчас на вес золота.

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В прошлом туре "Верес" разгромно уступил "Ворскле" (0:3), а "Оболонь" сыграла вничью с "Карпатами" (2:2). Этот результат должен был добавить киевлянам уверенности в собственных силах.

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Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Оболонь" состоится в субботу, 3 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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