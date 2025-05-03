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Полесье - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Полесье - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
Очень интересный и важный матч ожидает болельщиков УПЛ в Житомире, где местное "Полесье" будет принимать "Александрию". Подопечные Ротаня пока занимают второе место, а "Полесье" - четвертое. Однако, конкуренты житомирян уже дышат в спину.
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Неделю назад "Александрия" минимально победила "Ингулец", а "Полесье" сыграло вничью с "Колосом". Смогут ли подопечные Ашура прервать свою серию без побед?
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Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Александрия" состоится в воскресенье, 4 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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