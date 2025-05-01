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Рух – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Рух – Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Кривбас

Новина українською

"Рух" занимает позицию в середине турнирной таблицы и уже не имеет турнирных задач: вылет команде не грозит, а еврокубковая зона слишком далеко. Другое дело - "Кривбасс", который не очень удачно проводит вторую половину сезона, но до сих пор претендует на место в еврокубках. Отставание от "Полесья" составляет 4 очка при одной игре в запасе.

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Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Кривбасс" состоится в пятницу, 2 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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