Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Рух – Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Кривбас
"Рух" занимает позицию в середине турнирной таблицы и уже не имеет турнирных задач: вылет команде не грозит, а еврокубковая зона слишком далеко. Другое дело - "Кривбасс", который не очень удачно проводит вторую половину сезона, но до сих пор претендует на место в еврокубках. Отставание от "Полесья" составляет 4 очка при одной игре в запасе.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать седьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Кривбасс" состоится в пятницу, 2 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Феерия в Барселоне, переход Степанова и возвращение Родри. Главные новости за 30 апреля
- Опередил Месси: Рафинья стал еще ближе к рекордному количеству голевых действий за один сезон в истории ЛЧ
- В украинском футболе назревает беспрецедентный случай
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ