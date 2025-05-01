Наставник Руха рассказал о настрое команды перед матчем с Кривбассом

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке к игре с "Кривбассом".

"Кривбасс" - это сильный соперник, который сейчас ведет борьбу за еврокубки. Криворожане - одна из самых интенсивных команд чемпионата, поэтому это будет непростой для нас матч. Мы разбирали игру соперника, а также вспомнили свои предыдущие поединки с "Кривбассом" - это были достаточно неплохие матчи в исполнении "Руха" и по качеству игры, и по результатам. Команда настраивается на серьезный поединок, и хоть криворожане и меняют свою игру по ходу сезона, но мы готовы к этому.

Любая победа положительно влияет на настроение команды. Но следует делать анализ своих действий на поле, отношение футболистов к игре. Тренерский штаб доволен победой над "Черноморцем" в предыдущем туре, но в то же время есть замечания к ребятам. Результат, конечно, является важнейшим в футболе, но хочется, чтобы наши игроки прогрессировали. Поэтому они должны сделать выводы из этих разговоров, играть качественнее и расти в профессиональном плане", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.