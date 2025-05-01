"Многие плакали". Игрок Динамо поделился, как команда восприняла уход Бущана

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок вспомнил эмоции игроков команды, когда голкипер Георгий Бущан покидал клуб.

"Многие игроки плакали, потому что Жора очень многое отдал этому клубу. И поэтому вся команда поблагодарила его за это. И такой момент был очень трогательный.

У нас же там группа командная, и он конечно там после каждой там игры поздравляет с победой", - рассказал Пихаленок.