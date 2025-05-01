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"Многие плакали". Игрок Динамо поделился, как команда восприняла уход Бущана
Эмоциональный момент
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок вспомнил эмоции игроков команды, когда голкипер Георгий Бущан покидал клуб.
"Многие игроки плакали, потому что Жора очень многое отдал этому клубу. И поэтому вся команда поблагодарила его за это. И такой момент был очень трогательный.
У нас же там группа командная, и он конечно там после каждой там игры поздравляет с победой", - рассказал Пихаленок.
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Напомним, этой зимой 30-летний Бущан перешел в саудовский "Аль-Шабаб".
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