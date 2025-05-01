Полузащитник Ворсклы провел юбилейный поединок в УПЛ

Полузащитник "Ворсклы" Александр Скляр в матче против "Вереса" (3:0) провел свой 250-й поединок в УПЛ.

В составе полтавского клуба он отыграл 247 матчей, еще 3 - в составе "Харькова". В активе 34-летнего Александра - 15 голов в элите украинского футбола.

Дебют Скляра в УПЛ состоялся 10 мая 2009 года, когда он в составе "Харькова" вышел в гостевом матче против "Шахтера" (0:3).