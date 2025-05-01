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Директор академии Динамо - о детях за границей: Многие родители говорят, что ребята вернутся после окончания войны

Премьер-лига

Около 40 детей-футболистов выехали за границу

Директор академии Динамо - о детях за границей: Многие родители говорят, что ребята вернутся после окончания войны

Фото: Динамоманія/ Ольга Щербицька

Новина українською

Директор академии киевского "Динамо" Александр Ищенко рассказал, сколько детей-футболистов клуб потерял из-за войны.

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"У меня есть этот список, на который мы уже давно смотрим, общаемся с родителями. Многие родители, которые говорят, что как только война закончится – ребята вернутся в Украину. Но чем дальше – тем труднее будет их вернуть, потому что некоторые, особенно уже имеющие контракты с ведущими клубами: "Динамо" Дрезден, "Дженоа", "Аталанта", "Эмполи", "Байер", "Бенфика" – будет трудно их вернуть.

В списке около 40 детей. Очень ощутимая потеря, но большинство мы смогли сохранить, особенно старших: команда 2006 года рождения, потому что там игроки оказались и в Португалии, и в Испании, и во Франции. Благодаря таланту переговорщика Григория Михайловича Суркиса удалось в Будапешт вернуть всех игроков – не почти, а всех.

И когда более или менее все стабилизировалось, было две команды в Бидапеште, две команды в Кишварде и две в Польше, родители действительно начали иметь предложения. У нас есть институт агентов, который не сидел сложа руки, он активно поработал для себя, потому что я не знаю, как от них отбиваться. И они этих детей в прямом смысле этого слова заманили в эти клубы. Но это уже на их совести.

Когда в Украине наступит мир – много ребят вернется, потому что сегодня "Динамо" – именно украинская команда, и я уверен, что этот вектор меняться не будет", – сказал Ищенко YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".

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Александр Ищенко Динамо (Киев)
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
01.05.2025 в 14:01
Да ніхто в цю розруху не повернеться. Батьки за 3 роки вже познаходили роботу, а діти вже ходять в місцеві школи. Який їм смисл вертаться в Україну на три копійки? І це стосується не тільки дітей футболістів, а загалом всіх хто вже там!
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
01.05.2025 в 14:01
Да ніхто в цю розруху не повернеться. Батьки за 3 роки вже познаходили роботу, а діти вже ходять в місцеві школи. Який їм смисл вертаться в Україну на три копійки? І це стосується не тільки дітей футболістів, а загалом всіх хто вже там!
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