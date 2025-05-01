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Оба - из Динамо. Названы лучшие игрок и тренер 16-го тура УПЛ

Премьер-лига

Также была представлена символическая сборная тура

Оба - из Динамо. Названы лучшие игрок и тренер 16-го тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига продолжает отмечать героев сезона 2024/25, дождавшись доигрывания матча "Ингулец" - "Заря", составила символическую сборную 16-го тура, а также назвала лучших игрока и тренера. Традиционно это было сделано вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ.

Лучшим тренером 16-го тура выбрали Александра Шовковского: его "Динамо" в противостоянии с прямым конкурентом за чемпионское звание - "Александрией" (перед матчем 16-го тура обе команды имели по 37 очков) - одержало победу со счетом 3:0. В топ-3 рейтинга тура вошли также Владислав Лупашко ("Карпаты" разгромили "Верес" - 5:0) и Виталий Первак ("Левый Берег" положил на лопатки ЛНЗ - 3:1).

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Звание лучшего игрока также получил представитель "Динамо" - герой центрального матча 16-го тура Владислав Ванат, автор двух голов в ворота "Александрии". Немного уступил ему другой автор двух голов в туре - Амбросий Чачуа ("Карпаты" в матче с "Вересом"), а в топ-5 рейтинга тура вошли также Денис Мирошниченко ("Карпаты", автор трех ассистов), Руслан Дедух ("Левый Берег", два гола в ворота ЛНЗ) и Георгий Судаков ("Шахтер").

Оба - из Динамо. Названы лучшие игрок и тренер 16-го тура УПЛ - изображение 1

В общем эксперты вспоминали 20 футболистов и 7 тренеров на звание героев 16-го тура, а также 57 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, по традиции был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Александр Кемкин ("Карпаты"), Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Винисиус Тобиас ("Шахтер"), Андрей Понедельник ("Кривбасс"), Виталий Холод ("Рух"), Сидней ("Левый Берег"), Бруниньо ("Карпаты"), Роман Волохатый ("Ингулец"), Егор Твердохлеб ("Кривбасс"), Хрвое Илич ("Кривбасс"), Артур Микитишин ("Кривбасс").

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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