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Понедельник: Надеюсь, у всех хватит сил до конца чемпионата
Защитник "Кривбасса" - о подготовке к матчу с "Рухом"
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился мыслями накануне выездного матча 27-го тура УПЛ против "Руха".
- "Кривбасс" без отдыха после игры в Черкассах сразу начал готовиться к "Руху". Откуда берете силы?
- Мы неплохо готовы функционально. Ведь как следует подготовились к сезону, прошли плодотворные сборы. Надеюсь, что у каждого из нас есть силы выдержать все матчи до конца чемпионата.
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- Против "ЛНЗ" ты был заменен в перерыве. Получил повреждение или тактический ход?
- Все хорошо, спасибо. Тренер сказал, из-за того, что получил желтую карточку в первом тайме, и была произведена замена. Не хотели рисковать: возможно, наиграл бы еще на одну желтую и тогда играли бы в меньшинстве.
- Матчи против "Руха" даются "Кривбассу" непросто - одна победа в четырех матчах. Будет двойная мотивация?
- Конечно, у нас есть мотивация на каждый матч. Мы стараемся и хотим побеждать в каждом туре. Верю в нашу команду, нам все по силам, - сказал Понедельник.
Матч "Рух" - "Кривбасс" состоится 2 мая и начнется в 18:00.
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