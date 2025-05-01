Понедельник: Надеюсь, у всех хватит сил до конца чемпионата

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился мыслями накануне выездного матча 27-го тура УПЛ против "Руха".

- "Кривбасс" без отдыха после игры в Черкассах сразу начал готовиться к "Руху". Откуда берете силы?

- Мы неплохо готовы функционально. Ведь как следует подготовились к сезону, прошли плодотворные сборы. Надеюсь, что у каждого из нас есть силы выдержать все матчи до конца чемпионата.

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- Против "ЛНЗ" ты был заменен в перерыве. Получил повреждение или тактический ход?

- Все хорошо, спасибо. Тренер сказал, из-за того, что получил желтую карточку в первом тайме, и была произведена замена. Не хотели рисковать: возможно, наиграл бы еще на одну желтую и тогда играли бы в меньшинстве.

- Матчи против "Руха" даются "Кривбассу" непросто - одна победа в четырех матчах. Будет двойная мотивация?

- Конечно, у нас есть мотивация на каждый матч. Мы стараемся и хотим побеждать в каждом туре. Верю в нашу команду, нам все по силам, - сказал Понедельник.

Матч "Рух" - "Кривбасс" состоится 2 мая и начнется в 18:00.