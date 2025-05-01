Защитник Кривбасса: Как называют в команде? Ян Юрчец, возможно Юра

Хорватский защитник "Кривбасса" Ян Юрчец стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 футбольных вопросов.

- Как называют в команде?

- Ян Юрчец, возможно Юра.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- Я бы сказал, что это, пожалуй, "Динамо" Киев. Они сейчас первые в чемпионате. У них действительно хорошая история.

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- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Премьер-лига Англии. Что касается других, то, возможно, MLS в Америке. В Англии, по моему мнению, играют лучшие клубы в мире. Также она лучшая по интенсивности - лучшая в Европе. Почему MLS? Потому что она развивается очень стремительно, у них есть действительно великие игроки. И они с каждым годом становятся все лучше и лучше.

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- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Пожалуй, это Мирослав Клозе, легендарный немецкий игрок. Он был моим тренером в "Альтахе" в Австрии. Что касается футболистов, то это Лео Месси. Здесь без вариантов. Потому что он мой кумир с детства, и благодаря ему я люблю футбол. Считаю его самым выдающимся игроком всех времен.

- Любимый спортивный бренд?

- Лучший бренд - это SKIDAN. Очень качественная одежда.

- Любимая запрещенная еда или напиток?

- Если честно, моя любимая запрещенная еда ... Я не ем много, потому что из-за нашего образа жизни, образа жизни футболистов, стараюсь питаться правильно. Но, если все же выбирать, то, пожалуй, это был бы бургер из KFC и острые крылышки.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

- Какую-то дорогую обувь. Уже не помню. Туфли или кроссовки.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Пожалуй, очень часто говорю, повернись ко мне и дай пас! (улыбается)

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- Роналдиньо, когда он играл за "Барселону". Мои родители приобрели мне эту форму. Я до сих пор храню ее - в Загребе, моем родном городе.

- За что любишь футбол, а что раздражает?

- Почему я люблю футбол? Наверное, потому что, когда ты маленький, то играешь в футбол с другими детьми, и это из детского сада. Когда я был маленьким, я всегда носил с собой мяч. Что меня больше всего раздражает? Я бы сказал, пожалуй, когда проигрываю. Не люблю проигрывать. Когда я был ребенком, то всегда хотел стать профессиональным футболистом. Когда меня спрашивали, кем я мечтаю стать, то всегда отвечал одинаково - футболистом.