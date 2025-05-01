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Требуется повторная операция. Защитник Карпат выбыл до конца года

Премьер-лига

Черная полоса у молодого игрока

Требуется повторная операция. Защитник Карпат выбыл до конца года

Фото: ФК Карпати Львів

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Левый защитник молодежной сборной Украины и "Карпат" Андрей Булеза испытывает трудности с возвращением в строй после прошлогодней операции по реконструкции крестообразной связки колена.

Как сообщает Sport.ua, 21-летний футболист перенес незначительное хирургическое вмешательство в одной из клиник немецкого Мюнхена, но этого оказалось недостаточно.

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В июле Булезе предстоит повтореная операция на колене. Восстановительный процесс игрока займет девять месяцев.

Трудовое соглашение Булезы с "Карпатами" рассчитано до середины лета 2027 года. В официальных матчах за львовский клуб Андрей еще не выступал.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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