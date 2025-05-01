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Требуется повторная операция. Защитник Карпат выбыл до конца года
Черная полоса у молодого игрока
Фото: ФК Карпати Львів
Левый защитник молодежной сборной Украины и "Карпат" Андрей Булеза испытывает трудности с возвращением в строй после прошлогодней операции по реконструкции крестообразной связки колена.
Как сообщает Sport.ua, 21-летний футболист перенес незначительное хирургическое вмешательство в одной из клиник немецкого Мюнхена, но этого оказалось недостаточно.
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В июле Булезе предстоит повтореная операция на колене. Восстановительный процесс игрока займет девять месяцев.
Трудовое соглашение Булезы с "Карпатами" рассчитано до середины лета 2027 года. В официальных матчах за львовский клуб Андрей еще не выступал.
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