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Полесье объявило о подписании нового контракта с голкипером

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Еще на два года

Полесье объявило о подписании нового контракта с голкипером

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" продлило сотрудничество с голкипером Олегом Кудриком, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний вратарь подписал контракт с "волками" сроком на два года. Предыдущее соглашение действовало до 30 июня 2025 года.

Кудрик выступает за "Полесье" еще со времен пребывания команды в Первой лиге и был одним из тех, кто выводил команду в еврокубки. За это время футболист сыграл 40 матчей за житомирский клуб, пропустил 29 голов и еще в 20 поединках отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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Напомним, Кудрик - воспитанник ФК "Львов" и академии "Шахтера". Также он выступал за львовские "Карпаты" и "Мариуполь".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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