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В Полесье прокомментировали продление контракта с Кудриком

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В Полесье прокомментировали продление контракта с Кудриком

Фото: ФК Полісся

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Спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук прокомментировал продление контракта с Олегом Кудриком.

"Поздравляю Олега с новым контрактом! Он давно с командой, еще с Первой лиги и заслужил этот контракт своим трудом как на тренировках, так и хорошей надежной игрой в матчах за "Полесье".

Желаю ему успехов в будущем!", - приводит слова Шевчука официальный сайт клуба.

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Напомним, 28-летний вратарь подписал контракт с "волками" сроком на два года. Предыдущее соглашение действовало до 30 июня 2025 года.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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