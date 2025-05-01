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В Полесье прокомментировали продление контракта с Кудриком
Реакция клуба
Фото: ФК Полісся
Спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук прокомментировал продление контракта с Олегом Кудриком.
"Поздравляю Олега с новым контрактом! Он давно с командой, еще с Первой лиги и заслужил этот контракт своим трудом как на тренировках, так и хорошей надежной игрой в матчах за "Полесье".
Желаю ему успехов в будущем!", - приводит слова Шевчука официальный сайт клуба.
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Напомним, 28-летний вратарь подписал контракт с "волками" сроком на два года. Предыдущее соглашение действовало до 30 июня 2025 года.
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