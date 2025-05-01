Воробей: Мне хотелось бы, чтобы Шахтер поборолся за второе место, но расклад не в пользу дончан

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Андрей Воробей оценил текущую турнирную ситуацию и шансы команд на финише сезона.

– Как вы считаете, удалось ли в прошлом туре украинское Класико?

– Мне кажется, что для болельщиков получилась хорошая игра. Да, было совершенно два разных тайма в исполнении обеих команд. Но важно, что интрига держалась до финального свистка. В общем Класико получилось. Другой вопрос – для кого и как. По крайней мере, для "Шахтера" это оказался неприемлемый результат.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Ничья в матче "Шахтер" – "Динамо" была на руку "Александрии"?

– Безусловно. Теперь их отрыв от "горняков" за четыре тура до финиша составляет уже шесть очков.

– "Шахтер", как претендента на золотые медали уже можно не рассматривать?

– Думаю, да. Математические шансы хоть и остаются, но, на мой взгляд, отыграть 10 очков за четыре тура – нереально.

– "Динамо" опережает "Александрию" на четыре очка. Киевляне своего не упустят?

– Считаю, что не упустят. "Динамо" будет чемпионом.

– В свою очередь "Александрии" по силам удержать второе место?

–Да. И здесь дело не в шестиочковом отрыве от "Шахтера". Игра, которую показывают подопечные Руслана Ротаня, дает уверенность говорить о том, что александрийцы близки к своему историческому успеху.

– Если Марино Пушич не займет с "Шахтером" второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?

– Этот футбольный год явно неудачный для "Шахтера", если сюда добавить и выступление команды в Лиге чемпионов. Если "горняки" не займут второе место, но даже выиграют Кубок страны, это не скрасит впечатление от всего сезона.

– Ваш прогноз на итоговое расположение первых трех команд?

– Провокационный вопрос (улыбается). Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы "Шахтер", который мне не чужой, поборолся за второе место, но расклад явно не пользу дончан. Поэтому первым будет "Динамо", вторым – "Александрия", ну а "горняки" будут третьими. Я даже и не помню, когда они были ниже второго места (в сезоне-1995/1996 – прим.), - сказал Воробей.